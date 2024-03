Mehrmonatiger Hotel-Umbau bog in Zielgerade ein

Seit Herbst ist in Traunkirchen das Hotel „Post am See“ geschlossen. Anfang Mai sperrt das Traditionshaus nach einem Großumbau wieder auf. Rund 16 Millionen Euro haben die Hoteliers Monika und Wolfgang Gröller investiert. Sie führen das Hotel in dritter Generation. Ursprünglich war das Gebäude ein Wirtshaus sowie eine Poststation. Das 700-jährige Bestehen des Gebäudes wird in drei Jahren groß gefeiert.