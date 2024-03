So geht es Austropopstar Wolfgang Ambros wirklich

Entzündung im Körper

Auf persönliche Nachrichten antwortete er ebenso nicht. Der Grund dafür ist nun klar. „Der Wolfgang liegt in einer Wiener Klinik und wird aktuell durchgecheckt“, sagt sein Manager Peter Fröstl auf „Krone“-Anfrage. Eine Entzündung ist schuld am geschwächten Zustand von Ambros, der „in den Tagen davor eine Aufzeichnung für Barbara Stöckl gemacht und zwei Konzerte gegeben hat“, so sein Intimus weiter.