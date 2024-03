Vergewaltigung am Heimweg: Verdächtiger gefasst

Der Verdächtige hatte die 41-Jährige mitten in der Nacht in eine Garageneinfahrt in der Viktorgasse gezerrt. Kurz darauf vergewaltigte er sie. Als das Opfer laut um Hilfe schrie, wurden Anrainer auf die beiden aufmerksam. Der unbekannte Täter ergriff sofort die Flucht, die 41-Jährige alarmierte die Einsatzkräfte. Jedoch fehlte von dem Verdächtigen bislang jede Spur. Die Frau wurde in ein Spital gebracht.