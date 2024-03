Spiele in Russland? Scharfe Kritik vom IOC

Russland plant offenbar World Friendship Games für den Sommer im September dieses Jahres in Moskau und Jekaterinburg sowie für den Winter 2026 in Sotschi. Von einem neuen Weltereignis des Sports für Menschen aus allen „Ecken des Planeten“ und „bedeutenden Preisgeldern“ ist in einem Werbefilm in Russland die Rede. Es soll quasi die Antwort auf die internationalen Sanktionen im Sport sein. Bei den Olympischen Spielen in Paris dürfen Athleten aus Russland und Belarus nicht unter eigener Flagge starten, ihre Hymnen werden nicht gespielt, nationale Symbole sind bei den Wettbewerben untersagt. Mannschaften dürfen gar nicht antreten.