ÖVP und FPÖ schießen sich auf Jugendgewalt ein

Einen Tag nachdem ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler in seiner Steiermark-Rede (siehe auch Link unten) das Thema aufgegriffen hatte, startete auch die Landtagssitzung am Dienstag, im Zuge einer von der FPÖ initiierten „aktuellen Stunde“, mit heftigen Diskussionen anlässlich der jüngsten Serie an Gewalttaten unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Drexler hatte ja bereits eine Herabsetzung der Strafmündigkeit in den Raum gestellt. Auch wenn in diesem Punkt Einigkeit herrscht, sieht FPÖ-Chef Mario Kunasek in Drexlers Ausführungen aber „außer leeren Worthülsen keine wirklichen Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit“.