Lehrer-Vorsorge: 3,6 Millionen zu wenig eingezahlt

Die Summe ist gewaltig: 3.657.601 Euro! So hoch sollen die Beiträge sein, die für Landeslehrer in den Jahren 2009 bis 2019 zu wenig an die Mitarbeitervorsorgekasse („Abfertigung neu“) überwiesen worden sind - zum Nachteil von gut 7000 Lehrern an steirischen Berufs- und Pflichtschulen.