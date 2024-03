„Der richtige Zeitpunkt, einen Impuls zu setzen“

Was war jetzt die größere Überraschung? Dass der FC Südburgenland/TSV Hartberg sein erstes Rückrundenspiel bei LUV Graz mit 1:2 verlor, oder dass man sich danach gleich von Trainer Dieter Sachs trennte? „Wir haben ein klares Ziel“, sagt Obmann Christian Marth, „und dieses Ziel ist der Aufstieg in die Bundesliga.“ Der man ja 20 (!) Jahre am Stück angehörte, ehe 2022 der Abstieg in die 2. Frauen Bundesliga „passierte“