„Obernarr“ sagt zum Abschied leise „Eber-Eber-Hoi“

Über zwei Jahrzehnte hatte der Eferdinger als Chef der Faschingsgilde Linz-Ebelsberg-Kleinmünchen die „fünfte“ Jahreszeit in Linz mitgeprägt. Nun begibt er sich in die sechste, den Ruhestand. „Es waren wunderschöne Jahre, die ich nicht missen will“, sinniert Wolfgang Harrer, der sich selbst einen „Brauchtumsromantiker“ nennt. „Auch wenn es in Linz nie leicht war, habe ich die Arbeit nie als Arbeit gesehen, das Amt mit viel Leidenschaft ausgeübt. Das größte Highlight für mich waren vor allem die Umzüge, besonders jener im Kulturhauptstadtjahr 2009, aber auch die in den Jahren 2014 und 2019“, blickt der scheidende „Obernarr“ leicht wehmütig zurück.