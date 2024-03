Zwei Pfeile erhitzen die Gemüter im Wahlkampf

Am Sonntag entscheidet sich, wer neuer Bürgermeister in Oberalm wird. Ortschef Hans-Jörg Haslauer (ÖVP) ließ kurz vor der Stichwahl im Ort Werbezettel verteilen. Darauf zu sehen: Das Ergebnis des ersten Wahlgangs samt Pfeilen, die von FPÖ und den Grünen aus in seine Richtung zeigen. SPÖ-Konkurrent Christian Haslauer findet das bedenklich: „Das suggeriert etwas, es gibt keine Wahlempfehlung von irgend jemandem! Solche Methoden sind unnötig“, meint er. Auch die Oberalmer Grünen stellten prompt klar, dass sie sich für keinen der beiden Kandidaten aussprechen. Ortschef Haslauer: „Ich verstehe die Aufregung nicht. Wir wollten nur klarstellen, dass die Leute zur Wahl gehen sollen.“