Putin verlor Russland-Wahlen in Salzburg

Proteste im Rahmen der Wahl

Die Wahlbeteiligung in der Botschaft in Wien war indes konstant geblieben: 2018 hatten 2250 Personen abgestimmt, am Sonntag waren es 2.278. Dabei hatte in Wien ein großer Ansturm vor allem nach 12.00 Uhr – Anhänger von Alexej Nawalny hatten zur Protestaktion „Zu Mittag gegen Putin“ aufgerufen – zunächst eine höhere Wahlbeteiligung suggeriert: In Österreich lebende Russen konnten sich nicht erinnern, dass es vor diesem Wahlsonntag bei Urnengängen zu Schlangen von mehreren hundert Metern Länge vor der russischen Botschaft gekommen wäre.