„Wir diskutieren alles aus, dann geht es zum Wirt“

An wie vielen Abenden sind Sie im Einsatz?

An vier bis fünf Abenden bin ich unterwegs. Die Kinder freuen sich, wenn ich sage, ich habe heute keinen Abendtermin. Positiv ist meine freie Zeiteinteilung. So kann ich unserer Tochter bei Hausaufgaben helfen oder einen Arztbesuch übernehmen. Wenn mein Mann nicht tausendprozentig hinter mir stehen würde, könnte ich den Job nicht machen. In der Gemeinde muss ich viele Probleme lösen. Daheim muss ich in einen sicheren Hafen einlaufen können, ohne Streit. Männer erleben das auch, reden aber nicht darüber.