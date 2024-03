Bewohner erlitt bei Brand Rauchgasvergiftung

Um 6.30 Uhr am Morgen brach in einer Wohnung in Dornbirn ein Feuer aus. Seinen Ausgang nahm der Brand aus bislang unbekannten Gründen in der Küche. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich der Wohnungsmieter als auch sämtliche andere Bewohner der Anlage bereits im Freien.