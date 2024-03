Vor dem Ländle-Derby kribbelt es bei den Klubs

Denn Sportdirektor Orie übernahm die Rothosen nach dem Rücktritt von Trainer Roman Ellensohn am letzten Sonntag, steht heute erstmals an der Linie. „Es ist ein anderes Kribbeln als normal. Aber nervös macht mich in dieser Saison nichts mehr“, lacht der Holländer, „ich hoffe auf ein erfolgreiches, aber nicht zwangsläufig schönes Spiel.“