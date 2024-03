Essen, Autos und ein Garten – was will man mehr?

Wer sich durch regionale Produkte und exotische Gewürze und Öle aus aller Welt probiert hat, kann sich anschließend entweder die neuesten Karossen anschauen oder sich von stilvoll angelegten Gartenanlagen in der Halle nebenan inspirieren lassen. „Das Messezentrum bietet am Wochenende etwas für die ganze Familie“, erklärt Veranstalter Hansjörg Wechselberger. Große Kinderaugen gab es bei den neuesten Automodellen mit Schwerpunkt auf nachhaltige Mobilität. Wer will, kann in den Hybrid- und Elektrofahrzeugen probesitzen und sie außerhalb der Halle auch probefahren. Bei der E-Xpo 5020 zu neuen Energielösungen für das eigene Heim und Speichermöglichkeiten inklusive Fachvorträgen war die Begeisterung der Kleinen aber schnell vorbei.