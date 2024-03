„Eigentlich ist das Leben herrlich“

„Wenn sich manche Leute ein kritisches Buch erwarten, muss ich sie an dieser Stelle leider enttäuschen“, nimmt der Salzburger Autor Karl-Markus Gauß vor seiner Lesung im Literaturhaus vorweg. Am Freitagabend las er Auszüge aus seinem neuesten Werk „Schiff aus Stein“. Dieses Mal möchte Gauß bewusst geglückte Momente des Lebens in seinen rund 50 im Buch enthaltenen Kurzgeschichten in den Vordergrund stellen.