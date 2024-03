Konvoi-Chef droht in den USA das Militärgericht

An der schwer beschädigten Obus-Leitung in der Schmiedingerstraße in Liefering laufen nach dem US-Militärlasterunfall von Montagnachmittag die Reparaturarbeiten auf Hochtouren. In der Nacht von 18. auf 19. bzw. von 19. auf 20. März wird die Autobahnunterführung daher auch von jeweils 23 Uhr bis 5 Uhr Früh für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt.