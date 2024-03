Russen werden jetzt mit Droh-SMS erpresst

Frau nach Attacke mit Molotow-Cocktail in U-Haft

Nachdem am Freitag eine junge Frau in einem Wahllokal einen Molotow-Cocktail zur Explosion gebracht hatte, wurde nun bekannt, dass sie mittlerweile in U-Haft sitzt. Das explosive Gemisch hatte auch ein Wahlplakat in Flammen aufgehen lassen. Laut „Mash“ fertigte die Dame ein Video dazu an. Laut den Angaben ist sie geständig – ihr drohen nun bis zu fünf Jahre Haft, heißt es.