Zwischen Manipulation und Unterdrückung

Wahl startet mit Protestaktionen

In St. Petersburg versuchte nach Angaben der Wahlbehörde am Freitag eine 20-jährige Frau, einen Molotowcocktail auf ein Stimmlokal zu werfen. Auch auf mehreren Social-Media-Plattformen wurden von unbekannten Personen anhand von Videos Anschläge angekündigt. Susanne Scholl weiß das, dass natürlich eine ernst zu nehmende Bedrohung ist, zumal es in Moskau schon furchtbare Anschläge gegeben hat. „Geiselnahmen, Bomben in der Metro, das kennt man alles“, so die ehemalige ORF Korrespondentin.