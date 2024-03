„Dachrinnen-Betrüger“ zockten Pinzgauerin (67) ab

Eine Seniorin ging rumänischen Betrügern in Saalfelden in die Falle. Die Männer boten handwerklichen Dienste beim Haus der Frau an und wollte Arbeiten an Dach und Dachrinne durchführen. Für ihre mangelhaften Arbeiten, wollten die Rumänen am Ende tausende Euro von der 67-Jährigen.