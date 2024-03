Bei Italienern boomt Österreich als Urlaubsziel

Österreich gewinnt bei Italienern als Urlaubsland immer mehr an Interesse. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Ankünfte italienischer Urlauber in Österreich um 23,6 Prozent gegenüber 2022 und damit überdurchschnittlich gewachsen. Bei den Nächtigungen gab es ein Plus von 20,4 Prozent.