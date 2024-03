Österreichs Handballer unterliegen Kroaten klar

Die olympischen Ambitionen von Österreichs Handballmännern haben am Donnerstag einen leichten Dämpfer erhalten. Im ersten Match des Qualifikationsturniers für die Sommerspiele in Hannover konnte Rot-Weiß-Rot die starken Vorstellungen bei der jüngsten EM nur eine Hälfte lang reproduzieren und unterlag den favorisierten Kroaten mit 29:35 (16:16). Zum Verhängnis wurde Österreich dabei ein Fehlstart in die zweite Hälfte.