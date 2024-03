Kampf um Gesamtsieg wird Wettlauf gegen die Zeit

Vor den letzten vier Entscheidungen – je eine Abfahrt, ein Super-G, ein Riesentorlauf und ein Slalom, liegt die 23-jährige Tschaggunserin als Gesamtzweite nur einen Punkt hinter Janine Schmitt (Sz). Das Problem: Schöpf verletzte sich vor einer Woche beim RTL-Training am Bein, musste bereits die zwei „Riesen“ in Aal auslassen und wird auch beim Finale in dieser Disziplin fehlen. „Ich werde, so wie es aktuell ausschaut, erst am Dienstag für das erste Abfahrtstraining wieder in die Skischuhe steigen“, sagt die Heeressportlerin, für die der EC-Gesamtsieg ohnehin nur eine Draufgabe wäre. Schließlich konnte sie die Abfahrtswertung bereits vorzeitig für sich entscheiden und das Fixticket klarmachen.