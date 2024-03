Montafon-Weltcup als Balsam für Hämmerles Seele

Begeisterte zeigte sich auch Wahl-Vorarlberger Julian Lüftner: „Das ist wichtiger ein ,richtiger’ Weltcupkurs mit großen Banks, breit, einem Sprung den man drücken muss. Da kribbelt es endlich wieder so richtig, wenn man am Start steht“, sagt der 31-jährige Polizeisportler mit einem breiten Lächeln im Gesicht, nachdem er im Training, 1,65 Sekunden hinter Saisondominator Eliot Grondin, auf Rang 14 gefahren war. Der Kanadier stand in diesem Winter bei jedem Rennen am Podest und hatte fünf von acht Rennen für sich entscheiden. In der Silvretta Montafon kann er an diesem Wochenende vorzeitig seinen allerersten Gesamtweltcupsieg fixieren.