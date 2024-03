Inter Mailand gegen SSC Napoli – ab 20.45 Uhr LIVE

So musste er mit ansehen, wie Alexis Sanchez und Davy Klaassen an Oblak scheiterten und Lautaro Martinez übers Tor schoss. Inter kann sich nun ausschließlich auf den Gewinn der Serie A konzentrieren, mit 16 Punkten Vorsprung auf den Stadtrivalen Milan wird den Nerazzurri dieser Titel nicht mehr zu nehmen sein. Napoli kämpft indes um den Anschluss an die Europapokalplätze.