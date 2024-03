Wenn der Schutzengel im Handschuhfach mitfährt

Ein klassisches Unentschieden

Nein. Der wegen schwerer Nötigung und Sachbeschädigung Angeklagte hat 18 Eintragungen im Strafregister, er saß 18 Jahre in Haft wegen versuchten Mordes, ist mit einem Waffenverbot belegt. Das letzte Delikt datiert allerdings aus dem Jahr 2006. „Er ist mir in die Schienbeine gefahren. Ich habe gegen die Tür getreten – 1:1“, so der Pensionist, der fortan nicht mehr überreagieren will.