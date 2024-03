Von Klagenfurt in die Welt: AUA fliegt wieder

Der Weg vom Airport Klagenfurt hinaus in die große Welt ist wieder frei. Die AUA kehrt, wie berichtet, nach Klagenfurt zurück. Ab 1. April fliegt die Fluglinie wieder zweimal täglich von Kärnten nach Wien und zurück. Der erste Flug hebt in Klagenfurt um 5.45 Uhr ab, landet um 6.35 Uhr in der Bundeshauptstadt. Der zweite Flug startet um 15 Uhr. Die Rückflüge sind um 13.05 sowie um 22.25 Uhr. „Mit dem Morgenflug sind von Schwechat aus 86 Städte erreichbar“, so Flughafendirektor Max Wildt. Darunter befinden sich „alle westeuropäischen Zentren, USA, Kanada und Tokio“.