Wie die Kommunisten die ÖVP mit FPÖ-Stimmen retten

Jetzt werden bei der ÖVP die Messer gewetzt – im wahrsten Sinne des Wortes! Bevor Landeshauptmann Christopher Drexler am kommenden Montag, am Vorabend des Josefitages, zur großen „Steiermarkrede“ ansetzt, hält ein junger Fleischermeister quasi als „Vorgericht“ ein Impulsreferat. Robert Buchberger, ein, wie es heißt, „erdiger Typ“, der üblicherweise in Pöllau seine Fleischermesser wetzt, soll ein Zeichen setzen – für Originalität, Regionalität, Optimismus.