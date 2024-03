Wienerin und Baby mit Holzstange attackiert

Als Jasspreet S. (Name geändert) am 4. März um 19.30 Uhr mit ihrem Baby am Arm in der Simmeringer Spinngasse aus ihrem Auto ausstieg, marschierte ein Afrikaner auf sie zu. Ohne Grund hätte der Mann angefangen, herumzuschreien, erzählt die geschockte Ingenieurin der „Krone“. Dann schlug er mit einem Holzstecken auf das Duo ein.