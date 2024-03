„KI wird 2035 manuelles Autofahren ersetzen“

„Krone“: Im Rahmen des Innovationstages der Standortagentur referierten Sie in Igls über die Möglichkeiten und Chancen von Künstlicher Intelligenz (KI). Wie können Tiroler Unternehmen KI nutzen?

Mario Herger: Künstliche Intelligenz kann in allen Branchen eingesetzt werden, um zur Produktivität beizutragen und die wirtschaftliche Stärke zu steigern. Das Anwendungsgebiet ist sehr breit und jedes Unternehmen sollte sich jetzt und nicht später mit der KI auseinandersetzten. Ausbalancierte Technologie hilft uns, Zeit zu gewinnen. Indem das Beste aus zwei Welten verknüpft wird, lassen sich gezielt Innovationen entwickeln. So kann die KI beispielsweise Emails zusammenfassen, die wichtigsten Punkte hervorheben und das Ganze dann in eine Datei übertragen. Die KI ist auch sehr gut beim Erkennen von visuellen Dingen und kann gut in der verarbeitenden Industrie eingesetzt werden.