Kristen Stewart: Oben hui, unten Nylonkniestrümpfe

Der Film spielt 1989 in einer Kleinstadt in New Mexico. Eines Tages kommt die Ausreißerin Jackie (Katy O‘Brian) in das Fitnessstudio, in dem Lou (Stewart) arbeitet. Die beiden verlieben sich ineinander, doch ihre Beziehung wird durch Konflikte mit Lous gewalttätigem Schwager und ihrem kriminellen Vater auf die Probe gestellt.