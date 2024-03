Trotz Plus: Internorm zog Bremse bei Ausbauplänen

Umsatz stieg auf 494 Millionen Euro

Das Vorjahr war auch für das Familienunternehmen mit Sitz in Traun fordernd. „Wir sind stolz, dass wir 2023 sogar ein kleines, aber in dieser Situation feines Wachstum von einem Prozent geschafft haben“, so Johann Brandstetter, der Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing bei Internorm. Am Ende standen 2023 494 Millionen Euro Umsatz, 2022 waren es 488 Millionen Euro gewesen.