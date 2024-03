Der Blaue, der bald in Unternberg regiert

Aber wer ist der Mann, über den nur wenig im Internet zu finden ist? Fanninger wuchs auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Unternberg auf und machte in Tamsweg eine Lehre als Maurer. 2005 heiratete er seine Maria. Regelmäßig ist er in der Red Bull Arena zu finden, wo er mit den Töchtern (15, 17) als Dauerkartenbesitzer den Bullen zujubelt. Für die Familie bedeutet der Bürgermeister-Job eine Umstellung: Als Bauführer auf Großbaustellen war er bisher vier Tage in der Woche unterwegs, in den kommenden fünf Jahren wird Fanninger mehr Zeit zuhause verbringen. „Den Job gebe ich auf“, kündigt der designierte Ortschef an.