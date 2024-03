Was Bürgermeister und Gemeinden alles entscheiden

In diesem Super-Wahljahr wird in Salzburg auf fast allen Ebenen gewählt. Den Auftakt machen am Sonntag Gemeindevertretung und Bürgermeister, danach folgen noch EU-Wahl und Nationalratswahl. Heute geht es um die bürgernächste Einheit im politischen System. Doch was können Bürgermeister und Gemeinderat eigentlich konkret entscheiden?