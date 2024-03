„Etwas Besonderes“: Erhält Teenager F1-Cockpit?

In Dschidda ließ sich Komatsu jedoch nicht in die Karten blicken. „Ich meine, das ist eine sehr unfaire Frage, um ehrlich zu sein. Denn Kev ist heute großartig gefahren. Okay, abgesehen von der Strafe hat Kev heute eine fantastische Leistung gezeigt“, betont der Japaner. „Auch Nico hat heute geliefert. Wie kann ich also hier sitzen und sagen, dass Bearman ‚unser Fahrer für nächstes Jahr‘ sein wird, basierend auf der heutigen Leistung.“