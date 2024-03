Konferenz mit Bayern und Leipzig ab 15.30 Uhr LIVE

Während Leverkusen in beeindruckender Manier zum ersten Meistertitel stürmt und das historische „Vizekusen-Trauma“ von 2002 vergessen machen will, klammern sich die Bayern an den letzten Strohhalm. Drei Punkte gegen Mainz sind für den deutschen Rekordmeister fix eingeplant. Im Niederrhein-Derby treffen Gladbach und Köln aufeinander. Augsburg empfängt Hoffenheim und RB Leipzig muss gegen Darmstadt ran.