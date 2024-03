Shootingstar verlängert beim FC Bayern München

Interesse aus England

Zuletzt war der Verbleib des Youngsters in München ungewiss, vor allem Manchester United soll Tel fett auf der Wunschliste gehabt haben. Mit der Vertragsverlängerung weiß der FC Bayern nun einen Schlüsselspieler für die Zukunft längerfristig in seinen Reihen, der Deal soll noch am Mittwoch offiziell bestätigt werden.