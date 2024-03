Ex-Profi-Boxer in Bielefeld erschossen

In der Innenstadt von Bielefeld sind am Samstagabend Schüsse gefallen – ein 38-jähriger Mann wurde dabei getötet - bei dem Opfer soll es sich um den ehemaligen Boxer Besar Nimani handeln. Deutsche Medien zufolge sei das Feuer eröffnet worden, als eine Gruppe von bis zu sechs Männern ein Kaffeehaus verlassen hatte. In Hamburg starb ein weiterer Mann am Samstag nach einer Messerattacke.