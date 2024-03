Blufft Marquez? „Ich bin noch nicht so weit“

Das Warten ist vorbei, ebenso das Bluffen! Wenn heute (17 Uhr, live auf ServusTV) mit dem Sprintrennen am Lusail International Circuit in Katar die MotoGP-Saison eröffnet wird, müssen die Karten auf den Tisch. Auch jene von Marc Márquez, der nach elf Jahren Honda zu Ducati wechselte, um endlich wieder Siege zu feiern und die Chance auf seinen neunten WM-Titel, es wäre sein siebenter in der Königsklasse, zu wahren. Dafür verzichtete der Spanier auf Millionen aus dem höchstdotierten Vertrag im Motorradrennsport.