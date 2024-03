Auf Spänen ausgerutscht: Mann stürzte 5 Meter ab

Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Perg und sein 27-jähriger Schwiegersohn waren am Freitag in Waldhausen im Strudengau mit Umbauarbeiten am Dachstuhl des ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens beschäftigt. Gegen 18.20 Uhr schnitt der 56-Jährige auf dem Blechdach des Wintergartens mit einer Motorsäge Elemente des bestehenden Dachstuhls ab.