Zensur im Internet: Wann ist sie sinnvoll?

Ein anderer Punkt ist die eingeschränkte Redefreiheit in Diktaturen, die auch online extreme Ausmaße annehmen kann. Solche Regierungen kontrollieren und zensieren gezielt den Zugang zu Informationen, um ihre Macht zu erhalten und Kritik zu unterdrücken. Dies führt zu einer Informationskluft und verhindert einen offenen Dialog. Zugleich kommt es in solchen Ländern vermehrt zu Desinformation, auch durch Trolle und Bots. Dass man hiergegen etwas tun muss, liegt ebenso auf der Hand. Viele Problematiken, ein Hauptthema: Was denken Sie darüber?