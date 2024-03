Spiel und Spaß in inklusiven Lern- und Feriencamps

Positive Rückmeldungen von Eltern

„Dass wir auch heuer wieder ein großes Interesse erwarten dürfen, zeigen uns die bisherigen Interessensbekundungen und vorab eingelangten Anfragen. Auch die vielen Rückmeldungen aus dem Vorjahr zeigen uns, dass dieses Angebot an Ferienbetreuung österreichweit beispielhaft ist“, sagt Landesrätin Daniela Winkler. Begeistert von Angebot zeigt sich auch Sabine Pomper. Ihre 13-jährige Tochter Jasmin sei gut betreut gewesen. „Vom Angebot profitieren nicht nur die Kinder, sondern es werden auch Barrieren abgebaut“, so Pomper. Besonders gute Erinnerung hat auch Sandra Keppel an das Camp im Vorjahr. „Mein Sohn Cilian hat einen Freund fürs Leben gefunden und dadurch ist auch eine Freundschaft zwischen den Familien entstanden.“ „Dieses Angebot ist aber auch ganz wichtig für jene Familien, die im Sommer nicht durchgehend für Betreuung ihrer Kinder sorgen können und keine Großeltern zur Verfügung haben“, so Keppel.