„Merke, dass ich nicht immer letztes Risiko nehme“

Das Regenwetter der letzten Tage hatte auch in den Dolomiten Spuren hinterlassen. „Die Schneesituation ist schwierig und es durften wirklich nur jene Athleten zur Strecke, die für die Testfahrten vorgesehen waren“, schilderte Alessandro „Izzi“ Hämmerle, der am Mittwoch mit dem ÖSV-Team in Cortina (It) eintraf, wo der Weltcup ab Samstag fortgesetzt wird.