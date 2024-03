Automatenknacker von Polizei gefasst

Wie sich im Zuge der Erhebungen herausstellte, war der 29-Jährige auch für einen Einbruch in Hohenems verantwortlich. Der Mann ist geständig. Als Grund für die Taten führte er seine finanzielle Notlage an. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgt eine Anzeige auf freien Fuß an die Staatsanwaltschaft Feldkirch.