Peek & Cloppenburg expandiert in kleinere Städte

In Österreich ist Peek & Cloppenburg unter den Top-3

Punkten will Vasilev mit dem Mix an eigenen Marken wie Christian Berg, Jakes und McNeal und bekannten Namen wie Hugo Boss, adidas oder Nike. Vasilev: „Alleine in Gmunden haben wir 160 Marken. In vielen Shopping Centern sind wir der weitaus erfolgreichste Händler was den Umsatz anlangt. Im gesamten österreichischen Textilhandel sind wir sicher unter den Top-3, wenn nicht noch stärker.“