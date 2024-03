Salzburg ist bei Gründerinnen sehr beliebt

In der Gründerszene sind Frauen mittlerweile stark vertreten: 45 Prozent aller Unternehmen in Salzburg werden von Frauen gegründet. Damit gibt es hierzulande fast doppelt so viele Gründerinnen als im Bundesdurchschnitt (25 Prozent). Frauen sind im Durchschnitt 37 Jahre alt, wenn sie ein Unternehmen starten, Männer trauen sich in der Regel früher, den Schritt zu wagen (35 Jahre). Und jedes dritte Unternehmen im Bundesland ist weiblich geführt.