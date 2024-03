Volle Frauen-Power in der „Kärntner Krone“

Der Tag vor dem Frauentag etwa gestaltete sich so: Als CvD, also „Chefin vom Dienst“, bei welcher alle Fäden des Tages, egal ob für die gedruckte Ausgabe, unseren Online-Auftritt, die Social-Media-Kanäle, zusammenlaufen, agiert Clara Milena Steiner. Das aktuelle Geschehen hat in der Früh seit 6 Uhr Elisa Aschbacher im Griff. Sie übergibt dann an Claudia Fischer, die bis Redaktionsschluss alle Plattformen versorgt.