30 Millionen Euro Bonus für die AUA-Belegschaft

Im Vorjahr gelangt das gut: Die Passagierzahl kletterte um 24% auf 13,9 Millionen und damit fast auf das Niveau vor Corona. Die Auslastung erreichte mit knapp 82% sogar ein Rekordhoch. Bei der Regelmäßigkeit war die AUA drittbeste Airline Europas, über 84% der Flüge kamen pünktlich an. Heuer neu sind Gratis-WLAN in den 787-Jets nach Nordamerika und auf Mittelstrecken, auch das Catering wird mit Do&Co verbessert, verspricht das Management. Die Ticketpreise dürften sich stabilisieren - auch wegen des in Wien mit 25% besonders hohem Passagieranteil der Billig-Fluglinien. Die Passgiererlöse seien deshalb um bis zu 60% niedriger als an den anderen Lufthansa-Stammflughäfen.