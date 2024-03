Kein Dorf hat mehr Vollzeit-Landwirte als Göming

Nur der amtierende Ortschef steht zur Wahl

Ein möglicher Grund könnte sein, dass die bestehenden Bauern genug Flächen zur Verfügung haben und diese auch nicht kleiner wird. „Wir haben den Wohnbau in der Gemeinde ziemlich abgeschlossen“, so Fritz. Dass wenig versiegelt wird, soll auch so bleiben. Der Ortschef tritt auch am kommenden Sonntag noch einmal, zum vierten Mal, als Bürgermeisterkandidat an.