Erbhöfe: „Die ganze Familie muss zusammenhelfen!“

Zwischen den schneebedeckten Bergen kurz vor dem Großglockner liegt das Gut Schlettern der Familie Rainer. Markus und Maria wohnen dort auf dem 263 Jahre alten Hof mit ihren vier Kindern und dem Großvater. Der Hof in Rauris ist seit 1780 in Familienbesitz. Für die Kinder ist der Bauernhof Spielwiese und Lernort zugleich. Johanna (8) und Josef (4) freuen sich über das zehn Tage alte Fohlen im Stall des Guts Schlettern. Ob sie einmal den Hof übernehmen und als nächste Generation weiterführen? Erstmal sind ihre älteren Schwestern an der Reihe. Sie besuchen die Landwirtschaftsschule in Bruck und werden wohl in die Fußstapfen ihres Vaters Markus treten. Druck machen er und seine Frau Maria den Töchtern zwar nicht - hoffen aber, dass eines ihrer Kinder das Gut Schlettern übernimmt. Das wurde heuer vom Land als Erbhof ausgezeichnet, weil es seit über 200 Jahren von der Familie bewohnt und bewirtschaftet wird.