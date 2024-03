Das ist US-Wählern der Republikaner wichtig

In North Carolina war die Position zu Einwanderung für 41 Prozent ausschlaggebend dafür, wem sie ihre Stimme geben. In Virginia bereitet den Wählerinnen und Wählern das Thema am meisten Sorgen, im US-Bundesstaat North Carolina war die Mehrheit der Befragten (63 Prozent) der Meinung, dass Migrantinnen und Migranten ohne legalen Aufenthaltsstatus abgeschoben werden sollen. Die Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Virginia und Kalifornien schloss sich dieser Aussage an.